Українські конструктори авіакосмічної галузі розробили надшвидкий бойовий дрон

Новий український надшвидкий військовий безпілотник ACE ONE презентували на Міжнародній спеціалізованій виставці “Зброя та безпека – 2021″ у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної компанії ACE
Головний конструктор та керівник проєкту Олександр Лось коментує подію: ”Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни, – ACE ONE №1. Він розроблений на основі новітніх технологій-Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити”.
Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової – 1000 км/год.
Зазначається, що над розробкою літального апарата працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на базі кращих підприємств.