Українські конструктори авіакосмічної галузі розробили надшвидкий бойовий дрон

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної компанії ACE

Головний конструктор та керівник проєкту Олександр Лось коментує подію: ”Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни, – ACE ONE №1. Він розроблений на основі новітніх технологій-Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити”.

Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової – 1000 км/год.

За словами розробників, “ACE ONE непомітно з’являються, знищують ціль і зникають, немов розчиняються в повітрі”. Управління дроном здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може управляти “роєм таких безпілотників”.

Зазначається, що над розробкою літального апарата працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на базі кращих підприємств.