Воєнна розвідка заявляє: до одночасної загибелі 5 російських найманців Україна не має жодного відношення

У російських ЗМІ інтенсивно розповсюджується інформація про загибель 11 червня цього року п’яти російських найманців. Як стверджує противник, найманців нібито вбито внаслідок нападу української диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Голубівське.

За інформацією воєнної розвідки України, щоб приховати дійсну причину загибелі, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини та точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.

За наявними даними, інцидент трапився через зловживання противником алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема, один із бойовиків у стані алкогольного сп’яніння застрелив сплячих співслужбовців і, усвідомивши скоєне, застрелився сам.

Російські ідеологи здійснюють провокацію напередодні зустрічі президентів США і РФ. Її мета – дезінформація світової спільноти, дискредитація ЗС України та посилення антиукраїнських настроїв серед мешканців тимчасово окупованої території України.

Аудіозаписи перехоплення можна прослухати тут.