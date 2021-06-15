Українка перемогла на легкоатлетичних змаганнях у швейцарській Женеві

Перемігши бельгійську спорсменку, легкоатлетка з України Вікторія Ткачук продовжила переможну серію змаганнями серії “World Athletics Continental Tour Bronze” в Женеві. Про це інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

Українка здобула третю поспіль перемогу з бігу на 400 метрів з бар’єрами.

На двох попередніх турнірах, в Італії і Чехії, у Ткачук майже не було конкуренції. Вона вигравала по дві й більше секунд у своїх найближчих переслідувачок та зуміла виконати олімпійський норматив.

У Женеві Ткачук зуміла скинути понад три десяті секунди з особистого рекорду й перемогти з результатом 54,60 с. Бельгійка Полін Кукюйт, яка фінішувала другою, пробігла 400 метрів з бар’єрами за 54,95 с (“personal best”).