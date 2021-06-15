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У Києві стартувала міжнародна виставка “Зброя та безпека”

Дата: 15.06.2021
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З 15 по 18 червня 2021 року у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський пр-т, 15) відбудеться комплекс заходів, присвячених повному спектру питань з безпеки:

Міжнародна виставка «Зброя та безпека»
Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХІ»
Міжнародна виставка систем охорони і безпеки Expert Security
Міжнародна виставка засобів рятування та пожежної безпеки «Технології захисту/ПожТех».

Українські та іноземні підприємства продемонструють у рамках вищезазначених виставок прототипи та готові продукти для сфер оборони, безпеки та авіакосмічної галузі. У всьому світі у проведенні міжнародних виставок з безпеки і оборони, авіакосмічних салонів закладений серйозний державний інтерес. Спроможність проводити подібні заходи на високому міжнародному рівні зміцнює позиції будь-якої держави у світовому рейтингу високотехнологічних країн.

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА»
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Єдиний в Україні бізнес‑майданчик для зустрічі з головними державними замовниками – відомствами, діяльність яких пов’язана із безпекою держави і громадян
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Можливість долучитися до глибокої модернізації виробничих потужностей підприємств ОПК
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Cприятливі умови для розширення кола споживачів ‑ 27 тис. відвідувачів
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Значна присутність представників суміжних галузей, драйвером яких є ОПК (машинобудування, телекомунікації та зв’язок, легка, харчова промисловість та ін.)
РОЗВИТОК ОПК УКРАЇНИ
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Щорічне збільшення частки витрат на безпеку та оборону від загального обсягу ВВП України
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Військові розробки держави, яка воює, викликають інтерес потенційних іноземних покупців
Міжнародна спеціалізована виставка ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА ‑ 2021 Зростаючі обсяги іноземних інвестицій та перспективи створення спільних підприємств
ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВИСТАВКИ «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА»*
*Вказані загальні показники для комплексу виставок з безпеки
ЗАМОВИТИ СТЕНД ПРИДБАТИ КВИТОК

Місце проведення:
Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,
Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»

Контакти:
тел.: +38 (044) 201-11-63, e-mail: zbroya@iec-expo.com.ua

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