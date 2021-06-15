У Києві стартувала міжнародна виставка “Зброя та безпека”

З 15 по 18 червня 2021 року у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський пр-т, 15) відбудеться комплекс заходів, присвячених повному спектру питань з безпеки:

Міжнародна виставка «Зброя та безпека»

Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт ХХІ»

Міжнародна виставка систем охорони і безпеки Expert Security

Міжнародна виставка засобів рятування та пожежної безпеки «Технології захисту/ПожТех».

Українські та іноземні підприємства продемонструють у рамках вищезазначених виставок прототипи та готові продукти для сфер оборони, безпеки та авіакосмічної галузі. У всьому світі у проведенні міжнародних виставок з безпеки і оборони, авіакосмічних салонів закладений серйозний державний інтерес. Спроможність проводити подібні заходи на високому міжнародному рівні зміцнює позиції будь-якої держави у світовому рейтингу високотехнологічних країн.

ПЕРЕВАГИ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА»

Єдиний в Україні бізнес‑майданчик для зустрічі з головними державними замовниками – відомствами, діяльність яких пов’язана із безпекою держави і громадян Можливість долучитися до глибокої модернізації виробничих потужностей підприємств ОПК Cприятливі умови для розширення кола споживачів ‑ 27 тис. відвідувачів Значна присутність представників суміжних галузей, драйвером яких є ОПК (машинобудування, телекомунікації та зв’язок, легка, харчова промисловість та ін.) РОЗВИТОК ОПК УКРАЇНИ Щорічне збільшення частки витрат на безпеку та оборону від загального обсягу ВВП України Військові розробки держави, яка воює, викликають інтерес потенційних іноземних покупців Зростаючі обсяги іноземних інвестицій та перспективи створення спільних підприємств

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВИСТАВКИ «ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА»*

*Вказані загальні показники для комплексу виставок з безпеки

Місце проведення:

Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,

Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»

Контакти:

тел.: +38 (044) 201-11-63, e-mail: zbroya@iec-expo.com.ua