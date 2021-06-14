Лідери держав “Великої сімки” чітко заявили: Росія – не посередник, а сторона конфлікту на сході України

Лідери держав “Групи семи” в підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Великобританії, звернулися з вимогами до Росії для вирішення конфлікту на Донбасі.

Текст заяви лідерів був оприлюднений в неділю по обіді, повідомляє “ Європейська правда ”.

У документі лідери G7 закликали Росію знизити напруженість і діяти відповідно до її міжнародних зобов’язань, вивести російські війська і техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові.

“Ми залишаємося твердо переконані, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Ми підтверджуємо нашу підтримку” нормандського процесу “для забезпечення виконання Мінських угод, і закликаємо Росію і підтримувані нею збройні формування до конструктивної взаємодії і підтвердженню прихильності перемир’я”, – йдеться в прийнятому усіма лідерами держав G7 заяві.

“Група семи” також підтвердила свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім того, лідери G7 закликали Україну до подальшого проведення реформ. “Ми підтверджуємо наші зусилля зі зміцнення демократії та інститутів України, заохочуючи до подальшого прогресу в проведенні реформ”, – йдеться в комюніке.

В окремому пункті рішення лідери G7 закликали Росію припинити свою дестабілізуючу поведінку.