Україна і Канада розпочинають спільне виробництво боєприпасів

«Укроборонпром», державна компанія «Артем» спільно з канадськими компаніями Waterbury Farrel та GL Munitions INC запустять підприємство з виробництва боєприпасів для стрілецької зброї.

Про це повідомляє пресслужба «Укроборонпрому».

Зазначається, що компанії вже підписали меморандум про співпрацю. Ще 1 червня «Укроборонпром» і компанія «Артем» підписали з канадськими партнерами Угоду щодо співпраці в питаннях виробництва боєприпасів для стрілецької зброї. Це дозволить разом побудувати завод, де вироблятимуть патрони.

Компанію Waterbury заснували в 1851 році. Вона є підрозділом Magnum Integrated Technologies Inc. Наразі Waterbury Farrel бере участь одразу в декількох великих міжнародних проєктах в оборонній галузі.

Співпраця з міжнародними партнерами

«Укроборонпром» останні 5 років тісно співпрацює з іноземними партнерами й укладає домовленості про розгортання виробництва на території України.

У вересні 2015 року «Укроборонпром» домовився про співпрацю з американською компанією Textro у сфері виробництва важкої броньованої техніки.

А вже наступного року підприємство «Антонов», яке входить до Концерну, та аравійська компанія Taqnia домовилися про кооперацію стосовно зведення літакобудівного комплексу та організації виробництва літаків Ан-132 у Королівстві Саудівська Аравія.

Нагадаємо, Міноборони наразі проводить випробування великокаліберної стрілецької зброї українського виробництва.