Запущено сайт системи Національного спротиву – як складова всеохоплюючої оборони України

Запустили сайт системи національного спротиву, мета якого – максимально доступно інформувати українське суспільство про концепцію національного спротиву як складової всеохоплюючої оборони України.

Про це пише АрміяІнформ.

На офіційній сторінці сайту міститься докладна інформація про проєкт Закону про основи національного спротиву (№ 5557) та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону «Про чисельність Збройних Сил України» щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв’язку із ухваленням закону «Про основи національного спротиву» (№ 5558).

За задумом, ухвалення законопроєктів має підсилити загальну обороноздатність України в умовах війни й наявності окупованих територій.

Що тут цікавого може знайти для себе пересічний громадянин?

На сайті є чіткі відповіді на актуальні питання з цієї тематики. Кожен українець зможе ознайомитися буквально по поличках із комплексом заходів національного спротиву: як саме його організовуватимуть та здійснюватимуть у мирний час і в особливий період в Україні.

Тут можна прочитати про те, як вплине ухвалення цього документа на врегулювання питання розвитку територіальної оборони, організації руху опору й відповідної підготовки українських громадян до національного спротиву.

Крім того, сайт має спеціальну опцію, якою можуть скористатися читачі, щоб підтримати ідею національного спротиву як загальнодержавну систему захисту. Головна теза підтримки – Дослідіть. Поширте. Лобіюйте.

Докладнішу інформацію про ідею системи Національного спротиву та актуальні й свіжі новини про неї можна дізнатися за посиланням.