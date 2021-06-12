Український боксер переміг у Парижі боксера з Криму із паспортом Росії

Знаменитий український боксер Олександр Хижняк переміг чемпіона світу-2019 кримчанина Гліба Бакші, який раніше відмовився від українського громадянства і отримав російський паспорт. Хижняк став переможцем кваліфікаційного олімпійського турніру в Парижі.

Про це повідомляє Федерація боксу України.

У фінальному бою Хижняк зустрівся з представником збірної Росії Глібом Бакши. Українець з Полтави переміг боксера з Сімферополя, який виступає за РФ, роздільним рішенням суддів – тричі 30:27, 29:28 та 28:29.

Хижняк здобув путівку на Олімпіаду ще раніше, однак перемога в кваліфікаційному турнірі додасть йому рейтингових очок, які матимуть значення при жеребкуванні на Іграх у Токіо.

Загалом збірна України завоювала на турнірі в Парижі чотири ліцензії, які отримали Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко.

Окрім золотої медалі, українці в Парижі також здобули дві бронзи, які отримали Буценко та Лисенко.

25-річний Олександр Хижняк є чемпіоном світу та Європи 2017 року та переможцем Європейських ігор-2019.