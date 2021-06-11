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“Слава Україні! Героям слава!” стало офіційним гаслом українських футболістів

Дата: 11.06.2021
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Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», повідомив у фейсбуці президент УАФ Андрій Павелко.

«Щойно виконком УАФ одноголосно – 45 членів «за» – підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі. Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних», – заявив Павелко.

Андрій Павелко назвав сьогоднішнє рішення «історичним».

«Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням! Слава Україні!», – сказав він.


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