“Слава Україні! Героям слава!” стало офіційним гаслом українських футболістів

Виконком Української асоціації футболу затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», повідомив у фейсбуці президент УАФ Андрій Павелко.

«Щойно виконком УАФ одноголосно – 45 членів «за» – підтримав мою пропозицію і затвердив футбольні символи України. Відтепер, разом з малим гербом УАФ у вигляді Тризубу з написом «Ukraine», на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з Тризубом в центрі. Також виконком затвердив офіційний футбольний статус гасел «Слава Україні!» і «Героям слава!», які вже багато років є привітанням для мільйонів наших вболівальників в рідній країні, і по всьому світу. На всіх матчах наших збірних», – заявив Павелко.

Андрій Павелко назвав сьогоднішнє рішення «історичним».

«Унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об’єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів. Ми зобов’язані і маємо за честь оберігати його і наповнювати новою силою єднання! Вітаю всю футбольну Україну з цим історичним рішенням! Слава Україні!», – сказав він.



