Міністерство у справах ветеранів запускає бренд «Зроблено захисниками України» для просування продукції, виготовленої ветеранами.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що українські ветерани виготовляють багато класної продукції. І Мінветеранів пропагуватиме її серед українських громадян. Спеціальний бренд «Зроблено захисниками України» допомагатиме нашим захисникам просувати вироблені ними товари.

Мінветеранів працює над тим, щоб запустити інформаційну кампанію, яка інформуватиме суспільство про ветеранське підприємництво і продукцію, виготовлену захисниками України.

Відомо, що в Україні вже є багато прикладів і позитивних історій розвитку ветеранських ініціатив.

Мінветеранів проводитиме переговори з торговельними мережами України, щоб організувати продаж продуктів харчування і продовольчих товарів, які виробляють українські захисники.

Нагадаємо, ветерани АТО/ООС можуть отримати устаткування для бізнесу на €2500: умови гранту.