Євросоюз профінансує гранти на обладнання для бізнесу ветеранів АТО/ООС

Із метою підтримки реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та зміцнення громад в Україні, Європейський Союз підготував нову ініціативу, яка допоможе ветеранам знайти роботу чи розпочати бізнес, реалізувати свій потенціал та бути корисними для своїх громад.
Про це пише uabl.org.
Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу в рамках проєкту «Соціально-економічна підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей», що фінансується Європейським Союзом, оголошує гранти для ветеранів АТО\ООС з можливістю отримання допомоги у вигляді обладнання для власної справи.
Пріоритет буде надано заявникам, які наразі:
- не мають постійного місця роботи;
- мають низьку зарплату або часткову зайнятість;
- самі виховують дітей;
- утримують багатодітні родини або мають інвалідність;
- не отримували грант в попередньому проєкті;
- жінкам-ветеранкам.
Грант надається винятково у формі оплати узгодженого обладнання та не передбачає грошових виплат учасникам.
Заповнити анкету можна за посиланнями:
Участь у проєкті безкоштовна.
Місце проведення проєкту: уся територія України.
Контактна особа для подачі заявок та детальнішої інформації – Михайло Чорний – 0962431089 та Олег Стень – 0987469497.