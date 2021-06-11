Євросоюз профінансує гранти на обладнання для бізнесу ветеранів АТО/ООС

Із метою підтримки реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та зміцнення громад в Україні, Європейський Союз підготував нову ініціативу, яка допоможе ветеранам знайти роботу чи розпочати бізнес, реалізувати свій потенціал та бути корисними для своїх громад.

Про це пише uabl.org.

Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу в рамках проєкту «Соціально-економічна підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей», що фінансується Європейським Союзом, оголошує гранти для ветеранів АТО\ООС з можливістю отримання допомоги у вигляді обладнання для власної справи.

Ветеранти можуть отримати грант у вигляді закупівлі обладнання (до 1 000 євро) чи для системного запуску бізнесу, або можливість отримати грант у формі закупівлі обладнання (до 2500 євро) для розвитку вже існуючого бізнесу.

Прийом заявок триватиме до завершення формування тренінгових груп.

Пріоритет буде надано заявникам, які наразі:

не мають постійного місця роботи;

мають низьку зарплату або часткову зайнятість;

самі виховують дітей;

утримують багатодітні родини або мають інвалідність;

не отримували грант в попередньому проєкті;

жінкам-ветеранкам.

Грант надається винятково у формі оплати узгодженого обладнання та не передбачає грошових виплат учасникам.

Заповнити анкету можна за посиланнями:

Участь у проєкті безкоштовна.

Місце проведення проєкту: уся територія України.

Контактна особа для подачі заявок та детальнішої інформації – Михайло Чорний – 0962431089 та Олег Стень – 0987469497.