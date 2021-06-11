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Євросоюз профінансує гранти на обладнання для бізнесу ветеранів АТО/ООС

Дата: 11.06.2021
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Із метою підтримки реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та зміцнення громад в Україні, Європейський Союз підготував нову ініціативу, яка допоможе ветеранам знайти роботу чи розпочати бізнес, реалізувати свій потенціал та бути корисними для своїх громад.

Про це пише uabl.org.

Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу в рамках проєкту «Соціально-економічна підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та членів їхніх сімей», що фінансується Європейським Союзом, оголошує гранти для ветеранів АТО\ООС з можливістю отримання допомоги у вигляді обладнання для власної справи.

 Ветеранти можуть отримати грант у вигляді закупівлі обладнання  (до 1 000 євро) чи для системного запуску бізнесу, або можливість отримати грант у формі закупівлі обладнання (до 2500 євро) для розвитку вже існуючого бізнесу.
Прийом заявок триватиме до завершення формування тренінгових груп.

Пріоритет буде надано заявникам, які наразі:

  • не мають постійного місця роботи;
  • мають низьку зарплату або часткову зайнятість;
  • самі виховують дітей;
  • утримують багатодітні родини або мають інвалідність;
  • не отримували грант в попередньому проєкті;
  • жінкам-ветеранкам.

Грант надається винятково у формі оплати узгодженого обладнання та не передбачає грошових виплат учасникам.

Заповнити анкету можна за посиланнями:

Участь у проєкті безкоштовна.

Місце проведення проєкту: уся територія України.

Контактна особа для подачі заявок та детальнішої інформації – Михайло Чорний – 0962431089 та Олег Стень – 0987469497.

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