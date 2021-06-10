Україна і Великобританія проведуть військові навчання “COSSACK MACE” (“Козацька булава”)

Україна та Велика Британія планують провести перші масштабні військові навчання “COSSACK MACE” (“Козацька булава”).

Про це “Європейській правді” повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

“Метою спільного багатонаціонального проєкту визначено покращення сумісності між військовими формуваннями Великої Британії та України, посилення взаємовідносин, спільного планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня”, – йдеться у повідомленні.

Навчання пройдуть влітку на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України. До участі у цьому заході продовжують готуватися бійці прикордонної комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського прикордонного загону Південного регіонального управління.

Планування навчань здійснюється в рамках вивчення процесу прийняття військових рішень відповідно до стандартів НАТО. Завдання підрозділів в обороні та наступі також будуть реалізовуватися за стандартами Альянсу.

У цьогорічних навчаннях візьмуть участь військові з США, Данії, Швеції та Канади. Україну представлятимуть підрозділи ЗСУ та Держприкордонслужби.