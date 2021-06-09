У часи радянського атеїзму вчений із Золотоноші був визнаний… святим у Індії

До розвалу Радянського Союзу залишалося ще більше року, коли 3 квітня 1990-го головний «рупор» комуністів-атеїстів, газета «Правда» раптом опублікувала повідомлення: “Визнано святим індійської общини послідовників індуїстського божества Вішну академіка Олексія Баранникова. Цим актом вішнуїти-романти Індії віддали данину заслугам одного з основоположників радянської індології, перекладача на російську мову священної книги цього спрямування індуїзму – релігійно-філософського трактату “Рамачаритаманаса”. Таким чином, професора-індолога, академіка Академії наук, який народився 21 березня 1890 року в Золотоноші на Черкащині, визнали святим до 100-річчя від дня народження…

Керівник “Міжнародної конференції Рамаяна” Лаллан Брасад В’яс, проголошуючи канонізацію українця у священному для індусів місті Читракута, тісно пов’язаному з іменем одного з центральних богів Індії – Рами, пояснив цей акт. За індійським переказом, бог Рама у критичний для країни період (окупація Індії завойовниками, Тамерланом та його нащадками-моголами), надихнув середньовічного поета та філософа Тулсі Даса створити трактат “Рамачаритаманаса” (“Море подвигів Рами, або Океан любові”). А Олексій Баранников, на думку вішнуїтів, є Тулсі Дасом ХХ сторіччя. І переклад, зроблений ним якраз тоді, коли йшла Друга світова війна, – то його священна місія на Землі.

Це, мовляв, було записано в Книзі його Долі, бо надихнув його на це сам Рама…

Цікаве співпадіння: щороку в березні або квітні (в залежності від фази Місяця) в Індії святкують «Рама-навамі» – день, коли явився Рама, про якого писав золотонісець Олексій Баранников, народжений у березні 1890-го, а канонізований у квітні 1990 року…

Олексій Баранников закликав до любові “до божественної інстанції в той час, коли сама Земля буде не в змозі витерпіти тих беззаконь, які кояться на ній, страждань, спричинених ними”.

На надгробку вченого викарбувано сказане його духовним наставником, індуса Тулсі Даса: “Хай буде доброму добро…” – побажання, прийнятне для кожної нормальної людини, незалежно від національності та віросповідання…