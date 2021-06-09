Нові бронеамфібії для морської піхоти успішно пройшли випробування

Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з покращеними характеристиками для подолання водних перешкод. Розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена необхідністю комплектування підрозділів Військово-Морських Сил бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів.

Про це зазначив Міністр оборони України Андрій Таран. За його словами, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики та зарекомендувала себе відмінно.

— Сучасний, багатофункціональний, грізний — це трьома словами характеристика такого варіанту виконання БТР-4Е. Після додаткових типових випробувань з подолання водних перешкод ми вкотре пересвідчились у перспективності цього зразка військової техніки та його необхідності для оборони України. БТР-4Е є виключно українською розробкою, що пройшла повний цикл від «чистого аркуша» до постановки на озброєння, — зазначив Андрій Таран.

Він підкреслив, що основною відмінністю варіанта виконання БТР-4Е для потреб ВМС ЗС України від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки у бою і здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату. Бронетранспортер БТР-4Е серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів ЗС України.

Специфіка завдань, які виконують морпіхи, внесла деякі конструктивні відмінності від базової моделі БТР-4Е. Так, на бронетранспортері для ВМС ЗСУ зменшено загальну масу машини за рахунок відсутності кріплення протимінного захисту, броньових кришок лобових вікон, протикумулятивних решітчастих екранів та встановлення енергоагрегату.

Складовою частиною корпусу є перекриття моторно-трансмісійного відділення, обладнаного елементами системи герметизації, що виключає потрапляння морської води через отвори системи охолодження. Крім того, система герметизації дозволяє здійснювати подальший рух бронетранспортера без зупинки і обмежень після його виходу з моря на берег.

Ще однією особливістю БТР для морпіхів є хвилевідбивний щиток посиленої конструкції для запобігання потрапляння хвилі, що набігає, на засоби огляду водія. Це покращує його оглядовість.

У машині присутня й система пневмоочищення приладів спостереження і прицілювання, яка забезпечує видалення бризок, що потрапили на них під час пересування водою.

Водночас водовідкачувальні помпи оптимально розміщені в корпусі. Це дозволяє покращити відведення води, що може потрапити всередину бронетранспортера під час подолання водної перешкоди. Також у колісному панцернику є система сигналізації критичного рівня води в корпусі, що може потрапити в процесі долання водної перешкоди уплав.

Щоб збільшити водотоннажність бронетранспортера і підвищити запас плавучості, встановлено спеціальні поплавки ззовні корпусу. Повітрозабірну трубу змінено для забезпечення роботи двигуна та виключення її ураження під час ведення вогню з власного озброєння БТР-4Е на плаву.

Додамо, що шини Continental 365/80R20 (14.5 R20) 152К TL забезпечують вантажопідйомність у 3,5 тис. кг на колесо і дозволяють БТР-4Е досягати швидкості до 110 км/год.