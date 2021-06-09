На межі з окупованим Кримом сапери тренувалися встановлювати міни

На одному з полігонів бойової підготовки, що неподалік адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, інженерно-саперні підрозділи зі складу об’єднаних сил ЗСУ провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

Про це повідомляє Командування об’єднаних сил ЗСУ.

– В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження, – повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, воїни-сапери, застосовуючи мінні загороджувачи, відпрацювали питання встановлення на суходолі протитанкових мін як в грунт, так і на його поверхні.

– Поєднання, заздалегідь підготовлених оборонних укріплень з системою інженерних загороджень та багато ешелонованим вогневим ураженням на ймовірних напрямках дій противника, не лише значно ускладнюють його просування у глибину оборони, а й завдають йому значних втрат, – наголосив командувач.