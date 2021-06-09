Боксер Кличко вдягнув футбольну форму і заявив: “Україна переможе! В широкому сенсі…”

Мер Києва і всесвітньовідомий боксер Віталі Кличко вдягнув нову футбольну форму нашої збірної – з гаслаит “Слава Україні! Героям слава!” – на знак підтримки українського футболу.

Кличко заявив, що це – саме той випадок, “коли форма додає духу і волі до перемоги” і відзначив, що перша ж гра у новій формі, яка викликала великий резонанс, принесла збірній України перемогу в товариському матчі зі збірною Кіпру. Блискучу перемогу – з рахунком 4:0.

“Вітаю і дякую нашим футболістам! Україна переможе! В широкому сенсі! Слава Україні!”, – заявив Кличко.

Тим часом, збірна України має шанси стати головною сенсацією ЄВРО 2020. Про це пише “ВоляTV”. Підставою для таких очікувань стала чудова гра в кваліфікаційному турнірі чемпіонату континенту, де наші хлопці не програли жодної зустрічі та випередили в групі португальців, чинних володарів Кубку.

Збірна України лише втретє приймає участь у футбольному чемпіонаті Європи. Але її діючий склад можна порівняти з кращими командами в футбольній історії України: збірною 1998/99, що не дозволила Росії пробитися на ЄВРО 2000 та збірною 2005/06, що вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу.

Андрій Шевченко створив з досвідчених ветеранів та яскравих молодих зірок: збалансований та колектив, який швидко прогресує і вміє грати у високотехнічний футбол: «Було поставлено завдання – за три роки вивести команду на новий рівень гри, і завдяки цьому досягти успіху. Ми це зробили».