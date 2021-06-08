“Слава Україні!”: форму українських футболістів підтримали УЄФА, США і Великобританія

В УЄФА кажуть, що футболка національної збірної України затверджена згідно з правилами щодо екіпіровки.

Про це заявила пресслужба УЄФА в коментарі “Спорт-Експресу“: ”Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до правил щодо екіпіровки”.

У свою чергу, посольство США в Україні в Твіттері підтримало нову форму збірної України. “Нам подобається нова форма. Слава Україні”, – написали дипломати, додавши хештег #КримЦеУкраїна. У коментарях до твіту відреагувало посольство Великої Британії в Україні: “Нам теж подобається”.

Нагадаємо: українська національна збірна представила нову форму, в якій виступатиме на Євро-2020, з написом “Слава Україні!” та обрисом мапи нашої держави.

Після цього у Росії здійнялася хвиля “нєгодованія”, Так, зокрема, депутат Держдуми Росії Дмитро Свищов заявив, що УЄФА має заборонити збірній України виступати в патріотичній формі на чемпіонаті Європи, а офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала “обманкою” зображення карти України з окупованим Кримом на формі українських футболістів для участі в Чемпіонаті Європи.

Після затвердження УЄФА форми нашої збірної усім ворогам України не залишається нічого іншого, як мовчки скрипіти зубами і читати написи “СЛАВА УКРАЇНІ!” Завдяки ж неадекватній реакції росіян українське гасло тепер тільки ще більше цитують у світових медіа, принагідно констатуючи факт, що скандал намагався здійняти злодій, який вкрав чужий півострів…