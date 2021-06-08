Фестиваль нескореної Nації «Холодний яр-2021»: музика, міні-футбол та забіг RunЯр

Як вже повідомляв “Козацький край”, Фестиваль нескореної Nації «Холодний яр-2021» відбудеться 2-4 липня у Суботові на Черкащині.

Наразі організатори оприлюднили деталізовану програму Фестивалю, у рамках якого – музиканти в open-air, забіг RunЯр та змагання з міні-футболу.

Хедлайнерами цьогорічного фестивалю Нескореної нації “Холоднияй яр-2021″ стали гурти:

Кому вниз,

Kozak system,

Карна,

Тінь Сонця,

Юркеш.

На сцені також виступлять гурти Вій, Пирятин, Чумацький шлях, Брати Станіслава, Hurmata та 10 фіналістів конкурсу “Злітай”.

Трейловий забіг RunЯр

Цього року спільними зусиллями з VeteRun та Cross_Run_Che на фестивалі відбудеться «Трейловий забіг RunЯр» на дистанцію 11 км.

Траса забігу проходитиме через ліс та поля з мальовничими неосяжними краєвидами золотих пшеничних нив, повз Іллінську церкву та через гідрологічну пам’ятку природи «Три криниці».

Кількість місць обмежена, для участі потрібно зареєструватися за посиланням.