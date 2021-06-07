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Спортсмени ЗСУ здобули “бронзу”, “срібло” і “золото” на чемпіонаті Європи

Дата: 07.06.2021
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З 3 по 6 червня в польському місті Познань відбувся чемпіонат Європи з веслування на байдарках і каное. Призові місця на ньому здобули відразу кілька представників Збройних Сил України.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Звання чемпіона Європи виборола працівник ЗС України Анастасія Четверікова в екіпажі каное-двійка на дистанції 500м.

 Срібними призерами змагань стали працівники ЗС України Олег Кухарик та Дмитро Даниленко (байдарка-двійка на дистанції 500м).Бронзові медалі у старшини Андрія Рибачка в екіпажі каное-двійка на дистанції 500м та працівників ЗС України Анастасії Четверікової в екіпажі каное-двійка на дистанції 200м та Марії Повх в байдарці-одиночці на дистанції 500м.

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