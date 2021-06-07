СБУ відбила атаку з Росії на комп’ютерну мережу органів держвлади в Україні

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) виявили поширення спецслужбами Російської Федерації шкідливого програмного забезпечення (ПЗ) з метою пошкодити комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування й об’єктів критичної інфраструктури. Про це йдеться на сайті СБУ.

«Фахівці СБУ встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника. Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ», – повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що шкідливе ПЗ ініціює встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування) на уражений комп’ютер. Це дає можливість віддалено контролювати його.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб Російської Федерації.