На честь співака, який загинув у бою за український Донбас, випустили пам’ятну медаль

Нацбанк України відчеканив пам’ятні монети, присвячені співаку і воїну Василю Сліпаку, який загинув у зоні АТО в червні 2016 року. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці автор ескізу малюнка монети, відомий київський художник Андрій Єрмоленко.

“Таки випустили! Дуже відповідально було! Чому уникнув дат народження і смерті – бо легенди не вмирають, – написав Єрмоленко. – А це наша легенда , яку ми маємо пам’ятати і розказувати всім наступним поколінням! Ця особа співставна з Гераклом та Орфеєм в одному лиці, навіть ще крутіша – бо Василь існував точно і ми його сучасники!”

Монету буде введено у обіг з 21 червня.

Від задумки і до реалізації проєкту створення монети пройшло дуже мало часу. У лютому 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Національного банку України з проханням випустити пам’ятну монету із зображенням загиблого на Донбасі оперного співака. Зазначалося, що ініціаторами звернення Авакова стали українці Франції, які хотіли вшанувати пам’ять загиблого у 2016 році соліста Паризької опери.

“Спільна пам’ять про видатного українця, талант якого любили і цінували у Франції, дозволить поглибити культурну співпрацю між нашими країнами”, – обґрунтував свою позицію у зверненні до голови правління НБУ Аваков.

Василь Сліпак (1974-2016) – український оперний співак (бас-баритон), соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на сході України, позивний “Міф”. Був також одним із лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.

Тричі бував на фронті. Вперше поїхав на війну в травні 2015 року. Воював у Пісках у районі Донецького аеропорту. Брав участь у боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої штурмової роти 7-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу. Повернувся пораненим.

Удруге поїхав на фронт у вересні 2015 року, у Водяне, на лінію зіткнення, в жовтні повернувся до Парижа. У червня 2016 року знову поїхав на Донбас. Планував залишитися там на півроку, але 29 червня 2016 року загинув у бою від кулі ворожого снайпера.

У лютому 2017 року Василю Сліпаку посмертно присвоєно звання Героя України.