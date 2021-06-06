Росія “в трансі” від нової форми українських футболістів…

Президент УАФ Андрій Павелко показав нову форму збірної України, в якій вона зіграє на Євро-2020, передає Укрінформ.

«Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини – з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на «Слава Україні!» відповідають гаслом «Героям слава!» і яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги.

Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка», – написав Андрій Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом нова форма українських футболістів викликала істерику в Росії.

Зокрема, представник МЗС РФ Марія Захарова написала у своєму Телеграм-каналі, що зображення карти України з Кримом, окупованим Росією, на новій формі українських футболістів є «відчайдушною мистецькою акцією». Також вона вкрай критично висловилася проти напису «Слава Україні! – Героям слава!» на формі української збірної.

У перших спарингах в рамках підготовки до Євро-2020 команда Андрія Шевченка зіграла внічию з Бахрейном (1:1) та перемогла Північну Ірландію (1:0). 7 червня збірна України проведе останній контрольний матч проти Кіпру.

Як повідомляв Укрінформ, на чемпіонаті Європи-2020 Україна в групі С зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Матчі пройдуть в Амстердамі і Бухаресті в присутності глядачів.