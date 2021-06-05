Європейське кіно – на фестивалі в Україні!

Із 7 до 13 червня в Україні пройде онлайн-фестиваль європейського кіно EUFF 2021, повідомили у пресслужбі Міністерства культури.
Ініціатором виступає Представництво Європейського Союзу в Україні спільно з європейськими культурними інституціями.
Лейтмотив цього року: «Відчуй кіно. Поринь в Європу!».
Наголошується, що другий рік поспіль глядачі зможуть відчути себе частиною культури країн Європи і подивитися фільми французькою, німецькою, угорською, румунською, латиською, фінською та навіть рідкісною галісійською мовою з українськими та англійськими субтитрами.
Крім основної програми, глядачам буде доступна добірка з восьми короткометражних фільмів про зміну клімату та проблеми навколишнього середовища.
Як взяти участь у фестивалі?
Для участі в онлайн-кінофестивалі EUFF 2021 необхідно перейти за посиланням eurofest.org.ua та безкоштовно взяти фільми у прокат для перегляду у зручний час.
Зареєстрований учасник може подивитися будь-яку кількість фільмів фестивалю. Перегляд фільмів буде доступний з 7 по 13 червня.
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