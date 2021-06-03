В Україні будуть створені кібервійська

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що в Україні незабаром створять кібервійська.

Про це Данілов сказав під час робочого візиту до Литовської Республіки.

«Виклики та загрози у кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні є вкрай важливим», — зазначи,в Данілов.

Водночас, секретар РНБО назвав актуальною активізацію співпраці в рамках кіберцентру в литовському Каунасі.

Головний радник президента Литви з питань нацбезпеки Даріус Кулєшюс підтримав пропозицію щодо посилення співпраці між країнами у сфері кібербезпеки та запевнив у незмінності підтримки України на шляху до інтеграції в НАТО і ЄС.

Крім того, під час зустрічі з міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом Данілов заявив, що Україна буде «максимально підтримувати ідею створення кіберНАТО, яке може стати одним із найпотужніших альянсів» з огляду на застосування інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності держави та на тлі зміщення протистояння у кіберпростір.