Сформовано програму Фестивалю нескореної Nації “Холодний Яр” – 2021

“Після вимушеної паузи в проведенні ми не просто повертаємось, а намагаємось зробити максимум аби ми і ви надолужали згаяне.

Весь цей час ми працювали і напрацювали досить таки пристойну програму з купою активностей і новинок. Серед них конкурс стартап за участю молодих гуртів, трейловий забіг RUNЯР, турнір з міні-футболу, ММА. Відразу дякую всім за активність, ви просто нереально надаєте крила! На всі наші конкурси і турніри зареєструвались сотні учасників! Це дуже круто!”, – пише одна з організаторок, Зоя Бойченко.

“Ще про новинки. Ми плануємо під час гутіркової програми, окрім звісно презентацій книг та лекцій, провести дві дуже круті дискусії з потужними спікерами та модераторами.

Музична програма вказана на афіші, тут просто без додаткових коментарів! Гурти у нас, як завжди дуже українські і класні!

А ще, ми і далі пропагуватимемо здоровий спосіб життя, екологічні та волонтерські ініціативи. А всім, хто цікавиться протиепідемічними заходами, повідомляю: територія проведення величезна, також ми забезпечимо масками, антисептиками, проводитимемо заміри температури. Ну і агітуємо вакцинуватись при можливості!