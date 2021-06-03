Нацбанк вводить у обіг пам’ятну монету “Євген Коновалець”

“Пам’ятна монета”Євген Коновалець” номіналом 2 гривні продовжує серію “Видатні особистості України”, вона присвячена військовому і політичному діячеві, особистості, що символізує спадковість української національно-визвольної боротьби, – Євгену Михайловичу Коновальцю”, – підкреслили на сайті НБУ

На аверсі зобразили калинову гілку, яка обрамлює монету ліворуч, угорі викарбуваний тризуб, а по центру, на дзеркальному тлі – фалеристична пам’ятка часів визвольних змагань у вигляді монограми з двох літер “С” (Січові Стрільці), переплетених гілкою калини. Також нанесли цитату Коновальця: “…Будемо мати силу, тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба”.

На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Євгена Коновальця, ліворуч від якого напис ОУН та стилізований тризуб з мечем.

Художниками монети є Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптором – Володимир Атаманчук.

Монету виготовили зі сплаву нейзильберу, вона важить 12,8 грамів та має 31 у діаметрі. Всього випустили 35 тисяч таких монет.