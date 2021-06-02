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Українським спортсменам, які встановили нові світові рекорди – 18 і 19 років…

Дата: 02.06.2021
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Богдан Гоза прославив Україну на весь світ. 19-річний рекордсмен-важкоатлет родом з Львівщини служить в ЗСУ і готовий застосувати всю силу й навички для захисту своєї держави...

У неділю в Мілані фінішувала тритижнева велогонка-марафон Джиро д’Італія-2021. Всього до фінішу дісталися лише 143 зі 184 учасників. Зумів дістатися фінішу і наймолодший учасник Джиро – українець Андрій Пономар із «Androni Giocattoli Sidermec».

Андрій Пономар

18-річний українець фінішував 67-м в загальному заліку з відставанням в 3 години і 18 хвилин від переможця.

Пономар став наймолодшим гонщиком, який дістався до фінішу Джиро за останні 93 роки. Його результат у загальному заліку (67-ме місце) став рекордно високим для гонщиків молодше 20 років за всю історію Джиро.

Тим часом, 19-річний українець Богдан Гоза на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів встановив новий світовий рекорд. І приніс для збірної України одразу три медалі.

Богдан Гоза

 Богдан Гоза виступає у ваговій категорії до 109 кілограмів. У ривку українець взяв вагу у 189 кілограмів – тим самим, встановив новий світовий рекорд серед юніорів. Окрім золотої медалі, Богдан виборов на цьому чемпіонаті ще й дві срібні медалі.

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