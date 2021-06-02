Українським спортсменам, які встановили нові світові рекорди – 18 і 19 років…

У неділю в Мілані фінішувала тритижнева велогонка-марафон Джиро д’Італія-2021. Всього до фінішу дісталися лише 143 зі 184 учасників. Зумів дістатися фінішу і наймолодший учасник Джиро – українець Андрій Пономар із «Androni Giocattoli Sidermec».
18-річний українець фінішував 67-м в загальному заліку з відставанням в 3 години і 18 хвилин від переможця.
Пономар став наймолодшим гонщиком, який дістався до фінішу Джиро за останні 93 роки. Його результат у загальному заліку (67-ме місце) став рекордно високим для гонщиків молодше 20 років за всю історію Джиро.
Тим часом, 19-річний українець Богдан Гоза на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів встановив новий світовий рекорд. І приніс для збірної України одразу три медалі.