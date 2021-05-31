В Умані на Черкащині відкрилася фотовиставка «Восьмий рік війни. На межі життя і смерті». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її автор, фотокореспондент газети Верховної Ради “Голос України” Олександр Клименко.

Ініціаторами події стали полковник Олександр Тереверко та «Уманська міськрайонна спілка учасників АТО» на чолі з Костянтином Аксамітним.

“Ветерани багато і віддано працюють, створили музей АТО. Під час презентації виставки я говорив про те, що мені дуже приємно, що люди бачитимуть фото саме в цьому Уманському музеї, а не тільки на виставках за кордоном”, – говорить Олександр Клименко, чиї фотороботи про війну на Донбасі експонувалися у Лондоні та багатьох країнах Євросоюзу. – Під час презентації фотовиставки відомий український актор Дмитро Лінартович (зіграв, зокрема, головну роль у фільмі Іллєнка “ТойХтоПройшовКрізьВогонь”, – ред.) влаштував цілий концерт з пронизливими і щирими його піснями про героїв війни. Щиро всім дякую! Було дуже круто!” – зазначає фронтовий фотокореспондент парламентського вісника.