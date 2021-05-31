Іменем українця Івана Пулюя назвали планету

Іменем українського фізика і винахідника Х-променів Івана Пулюя Міжнародна астрономічна спілка (IAU) назвала малу планету.

Про це повідомив у Фейсбуці провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України Василь Шендеровський.

За його словами про це зазначено у робочій групі з питань номенклатури небесних тіл Bulletin WGSBN.

У такий спосіб реалізувався один із пунктів заходів із вшанування 175-річчя від дня народження видатного фізика Івана Пулюя зі світовим ім’ям.

Про Івана Пулюя

Іван Пулюй народився у 1845 році у селищі Гримайлів на Тернопільщині. Науковець працював у галузі електротехніки.

Іван Пулюй один із першовідкривачів радіоактивного випромінювання.

Працював у галузі молекулярної фізики, електротехніки, досліджував електричні розряди в газах, властивості та природу рентгенівських променів задовго до В. Рентгена. 1882 винайшов фосфоресцентну лампу, попередницю рентгенівської.

Володів понад 10-ма мовами. Переклав підручники з геометрії та фізики для українських гімназій, молитовник на українську мову. Разом із Пантелеймоном Кулішем та Іваном Нечуй-Левицьким переклав на українську мову Біблію, розробляв основи концепції національної освіти, працював над словником української технічної термінології.

Автор близько 50-ти наукових та науково-популярних праць.