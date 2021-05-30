Прославлена “Євробаченням” українка порадила росіянам вчити українську мову

На фронтвумен українського гурту Go_A Катерину Павленко, яка стала світовою знаменитістю після “Євробачення-2021″, обурено скиглять громадяни РФ і симпатики Росії. Конфлікт виник через декілька Сторіс Павленко в Instagram, передають Патріоти України.

Після “Євробачення” у Go_A з’явилася величезна кількість фанатів за кордоном, в тому числі в РФ. Під час прямого ефіру в Instagram росіяни звали Павленко приїхати з концертами до них в країну, але вона відмовилася. “До вас не поїду. Приїжджайте ви, подивіться, як у нас. Тільки не на танках”, – підкреслила співачка.

У ще одному прямому ефірі підписник зажадав від солістки Go_A говорити російською мовою. Вона делікатно відмовилася. “Мені здається, деякі слова (в українській і російській мовах – ред.) схожі бувають. І суть можна вловити, якщо захотіти. Чим більше ви будете слухати українську мову, тим більше ви її будете розуміти і, можливо, скоро почнете щебетати разом з нами”, – заявила Павленко з посмішкою.

Нагадаємо: представниця Росії на “Євробаченні” відстала від гурту з України на 4 позиції. Варто зазначити, що сама росіянка із задоволенням витанцьовувала перед телекамерами у кулуарах “Євробачення” під пісню українською – натомість в самій Росії одна з “експерток” примудрилася ляпнути, що Росія опинилася аж на 9-у місці тільки з-за того, що вона співала російською мовою. Чому ж тоді Україна з піснею українською чи Франція з піснею французькою – оцінені світом значно вище? Адже у їхніх піснях теж ні слова не було англійською…