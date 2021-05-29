Український фільм отримав одразу три нагороди міжнародного кінофестивалю у Нью-Йорку

Український фільм «Мати Апостолів» отримав одразу три нагороди 10-го Нью-Йоркського міжнародного кінофестивалю.

Про це у фейсбуці повідомили у пресслужбі Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повнометражний ігровий фільм режисера Зази Буадзе «Мати Апостолів» отримав три нагороди:

Найкращий повнометражний фільм,

Найкраща жіноча роль/Н. Половинка

Найкращий сценарій/Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе.

Серед майже 900 заявок до участі в конкурсній програмі було відібрано 100 картин із 43 країн світу.

Cюжет стрічки

Фільм заснований на історіях жінок, чиї сини воювали за Україну в 2014 році. Під час війни, коли Україна втрачає найдорожче – життя своїх дітей, фільм «Мати Апостолів» став фільмом – зверненням до кожної Матері українського воїна та до архетипу Матері взагалі.

У пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованими територіями, мати опиняється в чужому та агресивному світі, де все пронизане ненавистю та стражданнями.

У цьому пеклі вона не тільки шукає сина, але, маючи в серці велику любов і милосердний характер, вона змінює всіх, кого зустрічає на своєму шляху. І головне, вона змінюється сама, знаходячи в собі справді сакральну силу!

Головні ролі в фільмі виконали Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський.

Режисер-постановник – Заза Буадзе, сценарій – Ратха Макеєнкова та Заза Буадзе, продюсер – Дмитро Овечкін, оператор-постановник – Олександр Земляний, музика – Роман Григорів та Ілля Разумейко, художник-постановник – Інга Житня, кастинг – Алла Самойленко, монтаж – Олексій Шамін.

Для зйомок фінальної сцени була створена найбільша в Європі декорація авіакатастрофи транспортного літака Ан-26.

У грудні 2020 фільм став переможцем ІІІ Міжнародного Кінофестивалю «Буковина» в номінаціях «Найкращий національний художній фільм» та «Найкраща чоловіча роль».

Нагадаємо, українська стрічка «Стоп-Земля» отримала «Кришталевого ведмедя» Берлінале.