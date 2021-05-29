Спрацювала поліція: у Сєвєродонецьку піймали бойовика так званої “ЛНР”

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили 24-річного мешканця м. Сєвєродонецьк, який брав участь у незаконному збройному формуванні «Заря» так званої «ЛНР».

Про це у Фейсбуці повідомила начальниця Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

Чоловік розповів поліцейським, що у 2015 році він вступив до лав НЗФ так званої «ЛНР», де обіймав посаду заступника командира взводу батальйону «Заря», який дислокувався на території обласного військкомату у м. Луганськ. Зі слів чоловіка, через півроку через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди батальйону та вступив до іншого батальйону бойовиків – «Брянка СССР». За свою «службу» чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів, але згодом також розчарувався в ідеях бойовиків, покинув їх лави і поїхав на заробітки до РФ.

В подальшому повернувся на підконтрольну Україні територію до рідного міста Сєвєродонецьк.

В рамках відкритого за даним фактом кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» чоловікові повідомлено про підозру. Слідчі завершують досудове слідство і у найближчий час спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.