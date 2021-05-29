Літо-2021: які курорти відкриті для українців?

Відразу зауважимо, цей перелік буде далеко не повний, бо є чимало далеких або екзотичних країн, де чекають усіх туристів. Наприклад, танзанійський острів Занзібар, Гаїті в Карибському басейні чи, скажімо, бідна західноафриканська держава Того, куди можуть поїхати відчайдушні любителі екзотики, не вимагають тестів навіть у дорослих.

Але розповімо про найближчі до нас туристичні держави…

Отже, хто дозволяє поїздки взагалі без тестів та вакцинації або інших довідок, що їх заміняють?

Це передусім Туреччина – один із найпопулярніших серед українців туристичних напрямків. Щоправда, і тут, і у низці наступних країн треба заповнити електронну форму перед поїздкою – але це робиться швидко і безоплатно. Ще два варіанти країн для морського відпочинку з вільним для туристів в’їздом – Чорногорія та сусідня з нею Албанія. Для тих, хто любить гори та озера, а не море, є також варіант поїхати без тесту до Північної Македонії.

Цим перелік “безтестових держав” вичерпується.

Відразу наголосимо: подорож до країни, яка не тестує туристів – це також певний ризик, але рішення кожен ухвалює сам для себе (зрештою, на вході до метро у Києві тести також не перевіряють, а шанси контакту з хворим там чималі).

Але зі свіжим негативним тестом (не забудьте, його треба перекласти англійською – це роблять усі лабораторії!) для вас відкривається набагато більше варіантів. Деякі з цих держав, як альтернативу, приймають туристів з довідкою про перенесений ковід (у разі, якщо у вас залишився позитивний ПЛР-тест, також перекладений англійською!).

По суті, зараз для туристів з тестами відкрита більшість держав світу в Африці та Америці. А от Європа відстає. А саме цей регіон найцікавіший, коли йдеться про відпустку з малюками (щоби переліт був не надто важким).

Морський відпочинок (у тім числі з дітьми) за ПЛР-тестом також відкритий для українців. Наших туристів чекають у Греції та на Кіпрі, у Хорватії та в Болгарії, в Єгипті та в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Є також сподівання, що влітку працюватиме також наземний коридор для проїзду на балканські курорти автомобілем (як було торік – наприклад, через Угорщину), але зараз із цим ясності немає.

Інші шенгенські морські курорти наразі лишаються закриті для звичайних туристів, окрім тих, хто може надати довідку про вакцинацію. Шанси на відкриття улітку залишаються, але дуже невисокі. Детальніше про умови в’їзду до Шенгену, а також до Греції, яка єдиною повноцінно відкрилася для українців, читайте в окремому матеріалі ЄвроПравди.

Тих туристів, хто шукає не пляжний відпочинок, за наявності тесту чекають також за більш екзотичними напрямками: у Боснії та Герцоговині, в Сербії, у Вірменії тощо.

Словом, обирати є з чого…