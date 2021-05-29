Київ увійшов до сотні найкращих міст світу

У міжнародному рейтингу компанії «Resonance» столиця України посіла 87 місце.

Про це пише Вечірній Київ з посиланням на статистику bestcities.org.

У міжнародному рейтингу Київ посів 87 місце та випередив такі міста як Ганновер, Мінськ, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер і Глазго.

Минулоріч столиця Україна займала 139 місце в цьому рейтингу.

Міста оцінювали за низкою критеріїв: безпека, якість інфраструктури, доступність транспорту, кількість закладів культури, рівень розвитку бізнесу тощо.

«Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний, Київ – це спокійна європейська столиця на підйомі», – йдеться в описі.

Найкращими ж містами світу визнано Лондон, Нью-Йорк та Париж. Вони посіли 1, 2 і 3 місця відповідно.