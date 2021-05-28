Тактична група “Маріуполь” кораблів ВМС і ДПСУ провела навчання в Азовському морі

Тактична група кораблів, що входить до складу Об’єднаних сил, провела навчання в Азовському морі.

Про це повідомили у пресслужбі Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що катери ВМС України та Морської охорони ДПСУ які входять до складу тактичної групи «Маріуполь» і виконують бойові завдання у складі Об’єднаних сил, провели тренування з артилерійською стрільбою в акваторії Азовського моря.

Завдання морського надводного з’єднання – оборона важливих об’єктів морської інфраструктури та прибережних районів України, протидія можливим висадкам морського десанту ворога, патрулювання у ближній морській зоні та супровід кораблів.

Екіпажі тренувались у маневруванні поодинці та групою кораблів, відпрацювали пошуково-рятувальну операцію, здійснили прикриття висадки з вертольоту на море десантно-штурмової групи, провели епізод морського бою з надводними кораблями ворога та знищили з гармат мішені, що імітують надводні цілі противника.

Нагадаємо, нещодавно Морські спецпризначенці українських Сил спецоперацій провели навчання на кораблі США USCGC Hamilton, а на Херсонщині десантники вчилися знешкоджувати терористів в умовах міста…