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На Луганщині СБУ виявила схрон із зброєю проросійських терористів

Дата: 28.05.2021
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Служба безпеки України виявила у Луганській області схрон з військовими засобами ураження.
У 2014 році у цьому місці знаходились позиції російсько-терористичних угруповань. Схованку було розташовано у лісовій смузі поблизу селища Стара Краснянка Сєвєродонецького району, повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітники спецслужби вилучили зі схрону:
6 гранатометів РПГ-22;
18 осколкових гранат;
2 кумулятивні протитанкові гранати;
6 гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій.
Вилучення і знищення засобів ураження здійснювалося спільно з піротехнічною групою Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

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