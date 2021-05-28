На Луганщині СБУ виявила схрон із зброєю проросійських терористів

У 2014 році у цьому місці знаходились позиції російсько-терористичних угруповань. Схованку було розташовано у лісовій смузі поблизу селища Стара Краснянка Сєвєродонецького району, повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітники спецслужби вилучили зі схрону:
6 гранатометів РПГ-22;
18 осколкових гранат;
2 кумулятивні протитанкові гранати;
6 гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій.
Вилучення і знищення засобів ураження здійснювалося спільно з піротехнічною групою Державної служби з надзвичайних ситуацій України.