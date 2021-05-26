Українські десантники задіяні у спільних з НАТО навчаннях Saber Guardian-21 в Угорщині

Військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України відбули на міжнародні навчання Saber Guardian-21 до Угорщини.

Про це повідомили у пресслужжбі 95-ї ОДШБ.

До навчань залучено понад 13 000 військових із країн НАТО, а також країн-партнерів Альянсу.

Десантники разом із партнерами по НАТО проведуть як навчання зі стрільбами, так і навчальні операції з протиповітряної та протиракетної оборони за стандартами та протоколами НАТО.

Наголошується, що такі навчання дають можливість продемонструвати рівень взаємосумісності з підрозділами держав-членів НАТО.

Нагадаємо, днями українські артилеристи взяли участь у міжнародних навчаннях Dynamic Front 2021 у Польщі.