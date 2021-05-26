Україна і Румунія проведуть спільні військові навчання

В Одеській області восени відбудуться спільні українсько-румунські навчання Riverine-2021 за участі Військово-морських сил та прикордонників двох країн.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

В Одесі відбулася конференція з планування українсько-румунського навчання Riverine-2021. Це вже четверте поспіль навчання між ВМС ЗС України та ВМС Румунії, яке відбудеться восени цього року. Головна ідея навчання ‒ зміцнення регіональної безпеки, покращення рівня взаємодії і сумісності країн-учасниць.

До Riverine-2021 від української сторони залучатимуться група малих броньованих артилерійських катерів, рейдовий тральщик, десантний корабель або катер, підрозділ морської піхоти, а також морська авіація ВМС України. Від румунської сторони – броньовані та патрульні катери, рейдові тральщики, а також піхотний підрозділ та вертоліт Puma Naval.

Також у навчанні візьмуть участь підрозділи Морської охорони Державної прикордонної служби України та Прикордонної поліції Румунії.

Процес планування, управління об’єднаними корабельно-катерними тактичними групами і відпрацювання завдань здійснюватимуться, як і раніше, відповідно до стандартів і процедур НАТО.

Планується, що військові моряки проведуть тренування з бойового тралення окремих ділянок акваторії Дунаю, відбиття повітряного нападу противника, здійснюватимуть контроль за цивільним судноплавством у районах оперативної відповідальності, відпрацюють елементи тактичного маневрування з урахуванням особливостей навігації на судноплавній річці, патрулюватимуть водні шляхи, тренуватимуться в організації зв’язку та взаємодіятимуть з літальними апаратами.