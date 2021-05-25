Вибори у зоні АТО: свідчення загиблого прикордонника з Черкас

Рівно 7 років тому, 25 травня в Україні відбулися перші Президентські вибори після Революції Гідності.

На той час багато вже чого сталося: Віктор Янукович втік до Росії, російські війська вторглися до Криму й окупували півострів, розпочалися бої на Донбасі…

У ці дні “Козацький край” згадує, за яких умов відбувалися вибори у зоні АТО, з підступами ворогів, які намагалися зірвати їх проведення – свідчення очевидця, як і фото, збереглися на сторінці загиблого влітку 2014 року офіцера-прикордонника з Черкас Ігоря Момота.

Ось як він писав на своїй сторінці у Facebook про те, як голосували бійці мотоманевреної групи прикордонників (передислоковані з Центру ДПСУ «Оршанець»). Цитуємо мовою оригіналу:

«У нас тоже состоялись выборы. Тоже была активность. В 06.00 получили информацию о поджоге сельского совета в Артемовке (5 км от нас). Бюлетни наши “по ошибкe” отвезли в Мариуполь, к нам доставили в 14.00. Выездная комиссия согласилась приехать только после того как мы пообещали охрану по всему маршруту – “милиция была занята”…

А вже у наступному повідомленні полковник Момот писав про звичні будні, вже українською мовою: «28.05.14., в 15.00 отримана інформація про можливу спробу порушення кордону (з Росією – ред) бойовиками, які «бєгут» з Донецька. Виїзд групи швидкого реагування на перехоплення колони ворогів…»

Полковник Ігор Момот загинув у липні 2014 року під Зеленопіллям. Черкащанину посмертно присвоєно звання генерала та Героя України…

Фото з Facebook Ігоря МОМОТА