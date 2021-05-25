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Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь

Дата: 25.05.2021
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Україна повністю припиняє авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправляє всі рейси в обхід її повітряного простору.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”, повідомляє Цензор.НЕТ.

“З огляду на рівень небезпеки та нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості до кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання”, – сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО наголосив, що “затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста в Мінську – це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами”.

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