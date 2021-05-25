Київ готується до проведення Міжнародного авіакосмічного салону “Авіасвіт-ХХІ”

Міжнародний авіакосмічний салон “Авіасвіт-XXI” запрошує професіоналів та ентузіастів авіакосмічної галузі до Міжнародного виставкового центру з 15 по 18 червня.

«Авіасвіт ‑ ХХІ» – єдиний виставковий захід в Україні для демонстрації інноваційних розробок і технологій в авіакосмічній галузі.

Авіа- та ракетобудування є предметом національної гордості для багатьох поколінь українців, однією з пріоритетних високотехнологічних галузей, розвиток якої позитивно впливає на розбудову економіки країни. Питання забезпечення обороноздатності країни вимагають широкого застосування техніки і технологій авіакосмічної галузі, постійної роботи з створення перспективних інноваційних зразків техніки і модернізації виробництв. Тому авіакосмічний салон «Авіасвіт ‑ ХХІ» проводиться одночасно із XVII Міжнародною спеціалізованою виставкою «Зброя та безпека ‑ 2021».

Досягнення аерокосмічної промисловості України та праці українських вчених вже давно гідно оцінені світовими фахівцями. ХII Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт ‑ ХХІ» дає можливість наочно побачити ці досягнення та відчути гордість за здобутки своєї країни. Крім того, «Авіасвіт ‑ ХХІ» створює усі умови для встановлення ефективних контактів високого рівня, пошуку нових партнерів для бізнесу, а також надає можливість долучитись до глибокої модернізації виробничих потужностей підприємств авіакосмічної галузі.

З 2019 року космічна галузь стала більш привабливою для інвестування, адже приватним українським компаніям дозволено вести космічну діяльність і навіть здійснювати космічні запуски.

Родзинкою авіакосмічного салону стане Фінал п’ятого конкурсу інженерних стартапів Vernadsky Challenge.

Vernadsky Challenge - це конкурс інженерних проектів у сферах космічних технологій та активної біоелектроніки з грантом у 2 мільйони гривень.

Місце проведення:

Україна, м. Київ, Міжнародний виставковий центр,

Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»

Контакти: тел.: +38 (044) 201-11-63, e-mail: tor5@iec-expo.com.ua