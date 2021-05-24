У Кам’янці “оживили” патріотичну мозаїку, яка 30 років пролежала розібраною

“Композиція витвору дуже нагадує дерево життя, де зображено три ромби, які символізують добу скіфів, козацькі часи й добу незалежності, – написав Воронов на своїй сторінці у Facebook.

Із розповіді Миколи Теліженка: «У центрі – жінка, подібна на іконописну Матір Божу. Я обрав такий образ, оскільки жінка – то є святе. І все материнство – це знак святості. На ореолі написано “І оживе добра слава – слава України”. Мені подобається те, що ця робота, пролежавши 30 років в підземеллі, не втратила актуальності. Також тут зображений тризуб – знак сили України. Ромб із крапкою посередині ще з трипілля означає засіяне поле. Калина – символ дівочої краси та цнотливості».

Фото Сергія ВОРОНОВА