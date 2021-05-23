Вашингтон і Київ продовжать військову співпрацю на морі

У Національний день мореплавства, який у Сполучених Штатах відзначають 22 травня, американське посольство повідомило, що Вашингтон підтримує продовження співпраці з Україною на морі.

Джерело: повідомлення посольства США в Україні

Дослівно: “У Національний день мореплавства США, який у Сполучених Штатах відзначають сьогодні, ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США “Гамільтон” до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України”. pic.twitter.com/XB5unaFw38 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 22, 2021

Нагадаємо: катер Берегової охорони США “Гамільтон” 10 травня заходив до порту Одеси після спільних з українською стороною навчань в Чорному морі.

Тоді кораблі прикордонних відомств США й України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.