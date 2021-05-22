Видавництво коміксу “Воля” долучилося до акції “Книги Спеціального Призначення”

Книги та комікси – це теж зброя! Видавництво The Will Production долучилося до акції Сил Спеціальних Операцій України та мережі Книгарня Є “Книги Спеціального Призначення”.

Замовляйте товари з позначкою кулі та ставте галочку “Хочу передати книги на благодійність” :

https://book-ye.com.ua/…/vidavnitstvo_tov-is-the-will…/

Як це працює в інтернет-книгарні:

1. Для того, щоб придбати книги зі списку та передати їх на благодійність, додайте бажані книги в корзину. В корзині мають бути лише ті книги, які підпадають під цей проєкт. Якщо ви бажаєте ще придбати інші книги, які не беруть участь в проєкті, будь ласка, оформіть це окремим замовленням.

2. Під час оформлення замовлення, поставте галочку в полі “Хочу передати книги на благодійність”.

3. Оплатіть це замовлення карткою на сайті.

4. Готово! Книги, придбані вами, будуть передані воїнам Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Тим часом, готується до виходу третій том знаменитого коміксу “ВОЛЯ”, кожен тираж якого викликає шалену лють у ворогів України – він вже у продакшені. Художник – Євгеній Тончилов.