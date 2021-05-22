На Івано-Франківщині створили рекордний вишитий рушник

У коментарі «Вікнам» голова циклової комісії образотворчого мистецтва Тетяна Малинюк зазначила, що ідея належить викладачці коледжу культури і мистецтв Іванні Свирид, а колектив навчального закладу долучився технічно та композиційно. Загалом робота над рушником поетапно тривала близько пів року. Спочатку на мішковині виконали рисунок орнаменту. Для рекордного рушника знадобилися вовна певних кольорів і спеціальні голки.

Працювали над ідеєю щодня по 12 годин, розповіла Тетяна Малинюк:

— Рушник був розкладений у аудиторії і стояв з 8 ранку до 20.00 вечора. Ми проводили пари, і коли був вільний час, приходили і набивали голками виріб. Всі члени нашого колективу активно брали участь у роботі.

На рушнику відтворені в нетрадиційній техніці українські орнаменти 22-х різних етнографічних груп України. Посередині рушника — Тризуб, Герб Калуша та логотип Калуського фахового коледжу культури та мистецтв.

Під прицілом телекамер представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський провів заміри рушника, привітавши Калуш із п’ятим ювілейним рекордом. За його словами, цей рекорд увійде в історію, а сам виріб є унікальним витвором мистецтва. Насправді, встановити рекорд вкрай важко, адже дев’ять рекордів з десяти не відбуваються, акцентував представник Національного реєстру рекордів України.

Міський голова Андрій Найда висловив подяку Калуському коледжу культури і мистецтв за титанічну роботу в створенні витвору мистецтва. Пригадує, коли головні організатори дійства — Іванна Свирид та Ярослав Яців — презентували ідею, то побачив величезну радість і вогник у їхніх очах. На думку очільника Калуської громади, створений рушник стане оберегом калушан.

Менеджерка проєкту, викладачка Калуського коледжу культури і мистецтв Іванна Свирид зазначила, що вдалося презентувати не просто рушник, а витвір мистецтва. В цьому заслуга колективу освітнього закладу, зокрема і людей, які залишилися поза кадром:

— Дякую за злагоджена роботу,за розуміння, терпіння, самовіданність. Ваш вклад вагомий і безцінний. Без нього не було б сьогоднішнього результату.

В. о. директора Калуського коледжу культури і мистецтв Ярослав Яців додав, що спільна робота об’єднала викладачів та студентів коледжу, привівши до командного успіху:

— Це перший серйозний рекорд, та вірю, що в жодному випадку не останній.

Найдовший рушник виготовлений технікою «фелтинг» (валяння вовною), з використанням орнаментальної символіки різних етнографічних груп України.