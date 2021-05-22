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Контррозвідка СБУ затримала російського агента

Дата: 22.05.2021
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Контррозвідники Служби безпеки України на Хмельниччині припинили діяльність агента російських спецслужб.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства чоловік також у 2014-2016 роках був активним учасником НЗФ так званої “ЛНР”.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб.

Агент збирав і передавав замовникам інформацію про військові обʼєкти у регіоні. Особливу увагу він приділяв військовим частинам, які задіяні в операції Об’єднаних сил.

20 травня агента затримали “на гарячому” під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.

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