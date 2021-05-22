Контррозвідка СБУ затримала російського агента

Контррозвідники Служби безпеки України на Хмельниччині припинили діяльність агента російських спецслужб.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними слідства чоловік також у 2014-2016 роках був активним учасником НЗФ так званої “ЛНР”.
Оперативники спецслужби встановили, що у 2021 році зловмисник переїхав на Хмельниччину, де проживають його близькі родичі. Колишній бойовик діяв під кураторством відомого контррозвідці співробітника російських спецслужб.
20 травня агента затримали “на гарячому” під час фотографування колони військової техніки одного з підрозділів ЗС України для передачі інформації російським спецслужбам.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України тривають невідкладні оперативні та слідчі дії.