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Визначено дати проведення мотофестивалю “Тарасова гора”

Дата: 21.05.2021
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Визначено дати проведення мотофестивалю “Тарасова гора” – цьогоріч він пройде 3-6 червня.

“Тарасова гора”  -  наймасштабніший мотофестиваль України, який проходить традиційно у перші вихідні літа під Черкасами, з виїздом колони в Канів на Тарасову Гору.

Щорічно фестиваль відвідують представники не лише України, а й багатьох інших країн, що надає йому статус міжнародного. На мотофестивалі за ці роки побували байкери з Молдови, Білорусі, Казахстану, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Вірменії, Грузії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Норвегії, Італії, Іспанії, Словенії, Кіпру та США.

 ”Наш починався як зустріч друзів, таким він і залишився. Просто друзів щороку стає все більше!” – зазначають організатори мотофестивалю “Тарасова гора-2021″, якому цьогоріч виповнюється 19 років.

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