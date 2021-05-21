Визначено дати проведення мотофестивалю “Тарасова гора” – цьогоріч він пройде 3-6 червня.

“Тарасова гора” - наймасштабніший мотофестиваль України, який проходить традиційно у перші вихідні літа під Черкасами, з виїздом колони в Канів на Тарасову Гору.

Щорічно фестиваль відвідують представники не лише України, а й багатьох інших країн, що надає йому статус міжнародного. На мотофестивалі за ці роки побували байкери з Молдови, Білорусі, Казахстану, Росії, Литви, Латвії, Естонії, Вірменії, Грузії, Німеччини, Угорщини, Польщі, Норвегії, Італії, Іспанії, Словенії, Кіпру та США.

”Наш починався як зустріч друзів, таким він і залишився. Просто друзів щороку стає все більше!” – зазначають організатори мотофестивалю “Тарасова гора-2021″, якому цьогоріч виповнюється 19 років.