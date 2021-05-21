В Україні створено перший ударний безпілотник гелікоптерного типу

Приватне акціонерне товариство «Рамзай», що входить до складу Ліги оборонних підприємств України, створило перший в Україні ударний безпілотник гелікоптерного типу.

Про це пише defence.ua.

Як повідомив директор компанії Юрій Польовий, презентація прототипу має відбутися на Міжнародній виставці «Зброя та Безпека», що запланована на червень 2021 року.

Вітчизняний БПЛА-гелікоптер зможе нести й використовувати ракетне озброєння, тобто матиме досить велику вантажність та розміри.

Гвинтокрила машина буде мати високий ступінь захисту від ворожих засобів РЕБ.

Очільник ПрАТ «Рамзай» повідомив, що компанія працює над цим проектом вже кілька років й планує почати льотні випробування першого дослідного зразка.

Компанія «Рамзай» відома як інтегратор та розробник комплексу керованого озброєння 524Р, що дозволяє використовувати керовані ракети РК-2В гелікоптерам Мі-8МС

Нагадаємо, в Україні презентували безпілотний роботизований модуль “Скорпіон” та створюють новітню зенітно-ракетну систему “Кільчень”