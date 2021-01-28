У 2021 році 29 курортних країн відкриють кордони для авіарейсів з України, а Канада спрощує отримання віз

Державна авіаційна служба оприлюднила список курортних місць, куди авіакомпанії зможуть виконувати рейси у 2021 році.

Про це повідомляє The Village Україна.

Які це курорти

Усього в переліку 29 місць відпочинку:

Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;

Грузія: Батумі;

Ізраїль: Ейлат;

Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шрі-Ланка: Коломбо;

Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

Марокко: Агадір, Касабланка;

Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;

Мальдіви: Малє;

Мальта: Лука;

Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;

Танзанія: Занзібар;

Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албанія: Тірана;

Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;

Індія: Гоа;

Індонезія: Денпасар;

Куба: Варадеро;

Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;

Кіпр: Пафос;

Словенія: Марибор, Любляна;

В’єтнам: Камрань;

Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;

Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;

Йорданія: Акаба;

Чорногорія: Тіват, Подгоріца.

Зазначається, що українці зможуть сюди подорожувати, якщо не завадять карантинні обмеження.

Щоразу перед поїздкою варто перевіряти, у якій карантинній зоні перебуває країна. Після повернення з червоної зони, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію або зробити ПЛР-тест. Якщо результат тесту буде негативний, людина звільняється від самоізоляції.

Тим часом, Україна та Канада створюють робочу групу задля реагування на світові міграційні виклики та подальшого діалогу з питань мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, відповідного листа про наміри підписали від імені очолюваних відомств міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно. “Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади”, – заявив Кулеба. Як сказав Аваков, започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства і сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади. Як повідомляв Укрінформ, 22 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телефонній розмові з віцепрем’єром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд наголосив, що Україна зацікавлена в лібералізації візового режиму з Канадою та розширенні зони вільної торгівлі між країнами.