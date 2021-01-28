У 2021 році 29 курортних країн відкриють кордони для авіарейсів з України, а Канада спрощує отримання віз

Державна авіаційна служба оприлюднила список курортних місць, куди авіакомпанії зможуть виконувати рейси у 2021 році.
Про це повідомляє The Village Україна.
Які це курорти
Усього в переліку 29 місць відпочинку:
- Єгипет: Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
- Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос; Превеза;
- Грузія: Батумі;
- Ізраїль: Ейлат;
- Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
- Шрі-Ланка: Коломбо;
- Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
- Китай: Санья, Хайкоу;
- Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
- Марокко: Агадір, Касабланка;
- Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
- Мальдіви: Малє;
- Мальта: Лука;
- Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
- Танзанія: Занзібар;
- Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
- Албанія: Тірана;
- Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
- Індія: Гоа;
- Індонезія: Денпасар;
- Куба: Варадеро;
- Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;
- Кіпр: Пафос;
- Словенія: Марибор, Любляна;
- В’єтнам: Камрань;
- Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
- Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
- Йорданія: Акаба;
- Чорногорія: Тіват, Подгоріца.
Зазначається, що українці зможуть сюди подорожувати, якщо не завадять карантинні обмеження.
Щоразу перед поїздкою варто перевіряти, у якій карантинній зоні перебуває країна. Після повернення з червоної зони, потрібно пройти 14-денну самоізоляцію або зробити ПЛР-тест. Якщо результат тесту буде негативний, людина звільняється від самоізоляції.
Тим часом, Україна та Канада створюють робочу групу задля реагування на світові міграційні виклики та подальшого діалогу з питань мобільності, включно із питанням спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, відповідного листа про наміри підписали від імені очолюваних відомств міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Марко Мендічіно.
“Робоча група стане ефективним інструментом спільного реагування на світові виклики у сфері міграції та новою платформою діалогу на шляху до спрощення режиму поїздок громадян України до Канади”, – заявив Кулеба.
Як сказав Аваков, започаткування робочої групи з мобільності дозволить закріпити особливий статус українсько-канадського партнерства і сприятиме реалізації комплексу заходів, спрямованих на взаємодію компетентних органів України та Канади.
Як повідомляв Укрінформ, 22 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телефонній розмові з віцепрем’єром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд наголосив, що Україна зацікавлена в лібералізації візового режиму з Канадою та розширенні зони вільної торгівлі між країнами.