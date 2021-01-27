Від часу виходу друком першого номера газети “Козацький край” – 10 років

28 січня відзначатиме 10-річчя всеукраїнська газета «Козацький край», редакція якої знаходиться у місті Черкаси. В цей день 2011 року вийшов перший номер газети, яка спочатку мала обласну реєстрацію і виходила двічі на тиждень. Вже у 2012 році газета отримала всеукраїнську реєстрацію, а її журналісти взяли участь у декількох міжнародних подорожах: шляхами останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського – через Хортицю і Архангельськ – на Соловецькі острови; до закинутого козацького скиту «Чорний вир» – через Румунію, Болгарію і Грецію – на священну гору Афон; на місце, де востаннє бачили живим Юрія Горліс-Горського – через Прагу і Мюнхен – до Аугсбурга…

З «довоєнних» часів все значно змінилися, і газета давно стала виходити друком набагато рідше, проте не змінився орієнтир на патріотичну тематику, висвітлення минулого і сьогодення Визвольної боротьби. Зокрема, у 2014-15 роках підготовлено серію газетних спецвипусків під загальною назвою «Батальйони Волі», присвячених українським підрозділам у зоні АТО/ООС та проблемам реабілітації ветеранів бойових дій – за ці публікації газета отримала спеціальну відзнаку Національної спілки журналістів України.

Нинішній, 114-й номер «Козацького краю» акцентовано на сучасній українській культурі (кінематографі й мистецтві), «приперчено» ексклюзивними інтерв’ю і маловідомими фактами з життя широковідомих людей. Вперше в газеті присутня рубрика «Містика», а вже традиційна рубрика «Історія» містить цікаві версії про минуле Черкас і Холодного Яру та деякі «секрети» того, як вже у ХХІ столітті давно минулі події вшановували у Золотоноші й Суботові…

Окрім друкованої версії газети, усі публікації доступні у pdf-форматі на сайті видання.